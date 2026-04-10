折り返しを迎えた2026年の桜シーズン。すでに今年の見頃を終えた名所も出てきた一方で、東北をはじめ満開の桜を楽しめるところはまだまだ多い。今回は、今週末(4月11日・12日)に見頃の桜を楽しめそうなスポットをピックアップ！現時点の予想から週末に7分咲き〜満開となりそうな人気お花見名所を紹介する。【画像】全国の開花状況マップ(2026年4月9日現在)今見頃＆間もなく見頃の桜スポットをピックアップ(写真は鶴ヶ城公園の桜)※