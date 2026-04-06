【漫画】この漫画をはじめから読むフォロワーさんから募集した怖い話や家族の話を、漫画にして発信しているしろやぎ秋吾さん。実体験がベースになっているだけあって、自分の身にも起こりそうなリアルさにゾクゾクできること間違いなし。数々の作品の中から特に反響の大きかったものをまとめた『しろやぎ秋吾さん傑作選』をお届けします。→『しろやぎ秋吾さん傑作選』を最初から読むフォロワーさんの本当にあった怖い話その25_P01