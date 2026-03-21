両親の離婚に賛成する娘【漫画を読む】両親の離婚に賛成する娘だが…!?家事しないと死ぬ旦那(@100dannashinu)さんは、2025年9月まで『職場の部下と浮気した夫を私は死んでも許さない』という作品を連載。フォロワーさんの実体験をもとにした作品で、ネットを中心に話題になっている。今回は以前ウォーカープラスで紹介した20〜25話までをお届けするとともに、作者に父親が不倫をした事実を知った娘の心境についても話を伺った。※