全国2カ所目となる湖池屋の工場見学施設「湖池屋GOGO！ファクトリー(中部工場)」が岐阜に誕生。2026年夏に予定される受付開始前に、SKE48坂本真凛さんが体験してきた。ポテトチップスの新工場を見学し、オリジナルのポテチ作りにも挑戦！【写真】坂本さんがデザインしたパッケージがこちら。中身は坂本さんが作ったマイポテチ※本記事は『東海ウォーカー2026春』から転載し、編集したものです。「どんな味に仕上がるか楽しみ♪」(