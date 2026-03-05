ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。ヘリテージを軽やかにアップデート。毎日のスタイルを新しくする一足【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!11970年代に登場したニューバランスのヘリテージレーシングシューズをベースに、現代的な感性で