ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ヘリテージを軽やかにアップデート。毎日のスタイルを新しくする一足【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!

1


1970年代に登場したニューバランスのヘリテージレーシングシューズをベースに、現代的な感性で再構築したアイテムだ。印象的なビッグNロゴを大胆に配したデザインは、足元に存在感を与えながらも、どこかレトロな雰囲気をまとっている。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


アッパーは多様な素材とカラーを組み合わせたパッチワークのような構成で、クラシックなランニングシルエットをモダンにブラッシュアップ。軽快なフォルムと独特のバランス感が、スタイリングに新鮮さを添えてくれる。

→【アイテム詳細を見る】

3


ユニセックスで展開しており、性別を問わず楽しめるのも魅力。

→【アイテム詳細を見る】

4


カジュアルからスポーティまで幅広いコーデに馴染み、日常の足元をスタイリッシュに演出する一足だ。