素材も色も自由にミックス。足元から個性を引き出す【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
ヘリテージを軽やかにアップデート。毎日のスタイルを新しくする一足【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
1970年代に登場したニューバランスのヘリテージレーシングシューズをベースに、現代的な感性で再構築したアイテムだ。印象的なビッグNロゴを大胆に配したデザインは、足元に存在感を与えながらも、どこかレトロな雰囲気をまとっている。
アッパーは多様な素材とカラーを組み合わせたパッチワークのような構成で、クラシックなランニングシルエットをモダンにブラッシュアップ。軽快なフォルムと独特のバランス感が、スタイリングに新鮮さを添えてくれる。
ユニセックスで展開しており、性別を問わず楽しめるのも魅力。
カジュアルからスポーティまで幅広いコーデに馴染み、日常の足元をスタイリッシュに演出する一足だ。
