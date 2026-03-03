さまざまな困難を乗り越えたおばあちゃんの言葉が深い!!【漫画】本編を読むゆっぺさん(@yuppe2)の描くエッセイ漫画『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』が大きな話題を呼んでいる。本作はゆっぺさんの祖母・キヨさんの激動の半生を綴った実話だ。電子書籍化もされ、過酷な境遇を乗り越えた生き方に感銘を受ける読者が続出している。■絶望から始まった過酷な人生養母のいじめに耐え兼ね、ついに実母に会いに