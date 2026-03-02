dejavu（デジャヴュ）の2026年春新作コスメ情報が到着！「塗るつけまつげ」シリーズから美フォルムタイプの新作マスカラがお目見え。『フォルミングラッシュ』と『フォルミングラッシュプレミアム』が、3月3日（火）より先行発売されます。今回は、編集部によるスウォッチやレビューもあわせてご紹介します。dejavu（デジャヴュ）2026年春新作コスメdejavu（デジャヴュ）2026年春新作コスメ『フォルミングラッシュ』『フォ