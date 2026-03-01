怪しかった男は犯人ではないことが判明。そして七海の同級生・砂羽は、真犯人を示す何かに気づいたようだ。【漫画】本作を読むほんの数分、目を離した隙だった――。携帯電話の着信に気を取られたその瞬間、幼い少女は忽然と姿を消した。あの日の“たった数分”が、その後の人生を変えてしまう。本作『仮門(かりもん) 消えた少女―10年目の真実』は、娘を失った家族と、その周囲にいる人たちの10年後を描いたミステリー作品である