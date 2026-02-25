バッグや雑貨を展開する「HEMING'S(ヘミングス)」から、PEANUTS(ピーナッツ)デザインの「PN/ファーショッパートート」(5390円)が発売中だ。ふわふわのカーリーファーにスヌーピーの刺しゅうが施された、“大人かわいい”キャラバッグを紹介しよう。【画像】スヌーピー刺しゅうのショッパートートを全色チェック「PN/ファーショッパートート」(5390円)は全3色。左からブラック、ライトベージュ、グレー目を引くのは、思わず触りたく