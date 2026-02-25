¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼»É¤·¤å¤¦¤Î¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¥È¡¼¥È¡×¡¢¡ÈÂç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¡É¥¥ã¥é¥Ð¥Ã¥°¤ÎÀµ²ò¤«¤â
¥Ð¥Ã¥°¤ä»¨²ß¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖHEMING'S(¥Ø¥ß¥ó¥°¥¹)¡×¤«¤é¡¢PEANUTS(¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä)¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖPN/¥Õ¥¡¡¼¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¥È¡¼¥È¡×(5390±ß)¤¬È¯ÇäÃæ¤À¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥«¡¼¥ê¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î»É¤·¤å¤¦¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢¡ÈÂç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¡É¥¥ã¥é¥Ð¥Ã¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼»É¤·¤å¤¦¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¥È¡¼¥È¤òÁ´¿§¥Á¥§¥Ã¥¯
ÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢»×¤ï¤º¿¨¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÌÓÂ¤ÎÄ¹¤¤¥«¡¼¥ê¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Î¼Á´¶¡£¤½¤³¤Ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¾®¤µ¤Ê»É¤·¤å¤¦¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡È¤µ¤ê¤²¤Ê¤µ¡É¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¡¢¥°¥ì¡¼¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÁ´3¿§¡£¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢¥°¥ì¡¼¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¥ë¡¼¥·¡¼¤¿¤Á¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡¦¥®¥ã¥ó¥°¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£¥«¥é¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ»É¤·¤å¤¦¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ä¤·¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¤â¤¢¤ë¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏW28¡ßH33¡ßD10¥»¥ó¥Á¤È¡¢500¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤äÄ¹ºâÉÛ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ë¼ÂÍÑÅª¤ÊÂç¤¤µ¡£¥Ð¥Ã¥°¤Î¸ý¸µ¤Ë¤Ï¥Þ¥°¥Û¥Ã¥¯ÉÕ¤¤ÇÃæ¿È¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¥á¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ»ý¤Ä¤â¤è¤·¡¢²ÙÊª¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤Î¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤âÍê¤ì¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤À¡£
½ÕÀè¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤ä¤È¤í¤ßÁÇºà¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¡¢¥Ç¥Ë¥à¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¤ä¥°¥ì¡¼¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ç½Õ¥³¡¼¥Ç¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯°ú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥«¡¼¥ê¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤¤É÷¹ç¤¤¤Ïµ¨Àá¤òÁª¤Ð¤º¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¡Ö¥Ï¥º¤·¡×¤ä¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
HEMING'S¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
¡Ú²èÁü¡Û¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼»É¤·¤å¤¦¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¥È¡¼¥È¤òÁ´¿§¥Á¥§¥Ã¥¯
ÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢»×¤ï¤º¿¨¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÌÓÂ¤ÎÄ¹¤¤¥«¡¼¥ê¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Î¼Á´¶¡£¤½¤³¤Ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¾®¤µ¤Ê»É¤·¤å¤¦¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡È¤µ¤ê¤²¤Ê¤µ¡É¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¡¢¥°¥ì¡¼¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÁ´3¿§¡£¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢¥°¥ì¡¼¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¥ë¡¼¥·¡¼¤¿¤Á¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡¦¥®¥ã¥ó¥°¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£¥«¥é¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ»É¤·¤å¤¦¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ä¤·¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¤â¤¢¤ë¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏW28¡ßH33¡ßD10¥»¥ó¥Á¤È¡¢500¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤äÄ¹ºâÉÛ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ë¼ÂÍÑÅª¤ÊÂç¤¤µ¡£¥Ð¥Ã¥°¤Î¸ý¸µ¤Ë¤Ï¥Þ¥°¥Û¥Ã¥¯ÉÕ¤¤ÇÃæ¿È¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¥á¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ»ý¤Ä¤â¤è¤·¡¢²ÙÊª¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤Î¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤âÍê¤ì¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤À¡£
½ÕÀè¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤ä¤È¤í¤ßÁÇºà¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¡¢¥Ç¥Ë¥à¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥é¥¤¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¤ä¥°¥ì¡¼¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ç½Õ¥³¡¼¥Ç¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯°ú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥«¡¼¥ê¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤¤É÷¹ç¤¤¤Ïµ¨Àá¤òÁª¤Ð¤º¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¡Ö¥Ï¥º¤·¡×¤ä¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
HEMING'S¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC