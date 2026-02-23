精密な検査をした結果、待望の第二子に染色体異常が見つかった。【漫画】本編を読む妊娠や出産には、それぞれ異なる物語がある。体調の変化やメンタルの揺らぎを乗り越えながら新しい命と向き合う日々のなかで、桜木きぬ(@kinumanga)さんは念願の第2子を授かった。しかし、喜びの最中で告げられたのは染色体異常の可能性という現実。本記事では、Web漫画「わたしが選んだ死産の話」に込められた思いや、制作背景について語った言葉