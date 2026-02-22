2月22日は「猫の日」。愛猫家にとって特別なこの日、ふと日常の「ある悩み」が頭をよぎる飼い主も多いのではないだろうか。【図解】最新科学でわかった、猫の「食べムラ」の理由と「愛のサイン5つ」「昨日まであんなに喜んで食べていたのに、今日は見向きもしない…」奮発した高級缶詰をプイッと無視される。お気に入りだったはずのカリカリに、まるで砂をかけるような仕草をされる。「やっぱり猫は気まぐれだから」「飽きっぽい性