「夫に会いたい」と心の底から思う妻【漫画】本編を読む現在も連載中の漫画『出産から5ヶ月で夫が居なくなりました』は、産後に夫が大麻所持で逮捕されてしまうという衝撃のエピソードだ。今回は本作の20〜24話をお届けするとともに、作者のReina(@Reina770)さんに夫がいなくなった当時の心境などについても話を聞いた。『出産から5ヶ月で夫がいなくなりました』20-2夫のヤマトが逮捕された翌日、妻のレイナはショックのあまり熱を