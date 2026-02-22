【実話】出産後すぐに夫が警察に逮捕!?まさに人生どん底＆「夫に会いたい」と心の底から強く願う妻【作者に聞いた】
現在も連載中の漫画『出産から5ヶ月で夫が居なくなりました』は、産後に夫が大麻所持で逮捕されてしまうという衝撃のエピソードだ。今回は本作の20〜24話をお届けするとともに、作者のReina(@Reina770)さんに夫がいなくなった当時の心境などについても話を聞いた。
夫のヤマトが逮捕された翌日、妻のレイナはショックのあまり熱を出してしまう。以前から夫婦間で心のすれ違いを感じていたが、誰かが隣にいてくれる幸せは当たり前ではないことに気が付いたレイナ。
そして、スマホにお義父さんから「息子がご迷惑をかけて申し訳ない」というメッセージがあり、弁護士の無料相談を紹介してくれた。
とくかく今の状況をどうすればいいか教えてほしく、レイナはとある弁護士事務所に電話をする。状況を詳しく伝えすると電話は一度切れて、しばらくして国選弁護士から電話がかかってきた。
担当になった弁護士の牧さんは対応が早く、その日の夕方にヤマトと面会をしてくれることに。面会後にヤマトの様子や今後について教えてくれるという。電話が終わるとすぐに息子のリウ君が泣き出し、レイナはとくかく休む暇がない…。
すると友人のハンナが心配して様子を見に来てくれて、食事を作ってくれたりリウ君の世話をしてくれる。
レイナはハンナにいろいろと話しているうちに、ヤマトとの結婚は勢いでした感じで、家族はヤマトのことをよく思っていなかったことを打ち明ける。そして「自業自得でしょー？」「家族に何も言えないんだよね」などと笑って話すレイナ。
夜になって牧さんから着信があり、ヤマトはかなり弱っている感じだと教えてくれた。そして「本当にごめんなさい」と言って泣いていたようだ。その後レイナは警察署に連絡をして、ヤマトと実際に面会をすることになるのであった。
――ヤマトさんがいなくなってから、ヤマトさんの存在の大切さに気が付いたようですね。当時のReinaさんに心境について、お聞かせください。
裏切られたという怒りと、自分が追い込んでしまったのではないかという思いが入り混じり、とても複雑な心境でした。
――ヤマトさんが逮捕されてから初めて面会するまで、どれくらいの期間がかかったのでしょうか？
あまり正確には覚えていないのですが、逮捕されてから3、4日後くらいで面会できたと思います。
果たして、レイナはヤマトと面会して何を話すのだろうか…!?Reinaさんは本作以外にも、『0日婚』『出産レポ』などのエッセイ漫画も描いている。興味がある人はこの機会にぜひ読んでみて！
取材協力：Reina(@Reina770)
