2月22日は猫の日。ポーランドから日本に帰国した漫画家のかんさび(@kansabi_kk)さん。飼っているのは生粋のヨーロピアン猫・ブリティッシュショートヘアーの「リリー」。人間で言えば、もうすぐ還暦を迎える。初めて過ごす日本の冬。コタツやストーブ、ホットカーペットの魔力に憑りつかれていくリリーの姿を描く『マダム猫リリーのジャパン日記』を紹介するとともに話を聞いた。【漫画】本編を読む■ポーランド生まれのブリティッ