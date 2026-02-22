家主と一緒に暮らす手のひらサイズのかわいい“ふくの神”たちの日常を描いた「のこのこ うちのコ」。メインキャラクター・マフィンの誕生日(2月23日)を記念したPOP UPが、京王百貨店新宿店7階のパイレーツファクトリーギフツで開催中。“むにゅぐるみマスコット”をはじめとする新グッズ全7種に加え、バースデー仕様のマフィンステッカーがもらえるノベルティも用意。さらに同日から、むにゅぐるみパティオ公式ECサイトと全国4店