「彼は私に期待しすぎている」【漫画】本編を読む父親からの期待に応えられず見捨てられた過去を持つ少女が、許嫁(いいなずけ)からの期待を裏切らないよう努力をし続ける姿を描いた長田雛形( @gatagatadosukoi)さんの漫画「彼は私に期待しすぎている」。pixivで公開され大きな反響を集めた本作について、今回作者の長田雛形さんに話を聞いた。■お嬢様としての重圧に苦しむ少女の努力する姿が泣ける「彼は私に期待しすぎている」(2