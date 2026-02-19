「私は価値がない…」父の期待には応えられなかった少女が愛されるために努力しまくる話が尊いと話題【作者に訊いた】
父親からの期待に応えられず見捨てられた過去を持つ少女が、許嫁(いいなずけ)からの期待を裏切らないよう努力をし続ける姿を描いた長田雛形( @gatagatadosukoi)さんの漫画「彼は私に期待しすぎている」。pixivで公開され大きな反響を集めた本作について、今回作者の長田雛形さんに話を聞いた。
■お嬢様としての重圧に苦しむ少女の努力する姿が泣ける
お嬢様とお坊ちゃま、そして許嫁。ちょっと特別な世界の恋物語かと思いきや、ページをめくると胸がぎゅっと締めつけられる。きらびやかな設定の裏にあるのは、主人公が抱える重たいプレッシャーだった。
本作を描いたきっかけについて、作者の長田さんは、「お嬢様とお坊ちゃまというキャラクターと許嫁という設定が、幼少の頃からとても好きだったので描きました。今思えば、私自体が当時さまざまなプレッシャーと戦いながら漫画を描いていたので、そのあたりも滲み出てしまったようにも思えます…」と語った。桜子の苦しさには、作者自身の体験が重なっていたようだ。
描くうえで意識したのは編集者から教わった「人の心は簡単には動かない」ということ。だからこそ、主人公の過去を丁寧に描き、「なぜ、今主人公が苦しいのかが伝わるように、意識して制作しました」と明かしてくれた。読者が納得できてこそ、物語は胸に届く。その前提を大切にしたそうだ。
SNSでは祝福タグが盛り上がる一方、父親には厳しい意見も集まったことについて、長田さんは「嫌われるキャラクターを登場させるときは、ちゃんと嫌われる覚悟がいるのだな…と、とても勉強になりました(笑)」と振り返った。「感情を動かして頂けると、本当に描いてよかったなーと思います」と語る長田さん。主人公はなぜ苦しいのか。本作「彼は私に期待しすぎている」を読んで、その理由を確かめてみてほしい。
取材協力：長田雛形(@gatagatadosukoi)
