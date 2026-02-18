少し家事や育児を手伝ってほしいと言うと、「仕事で疲れてるから、無理」【漫画】本編を読む魚田コットンさん(@33kossan33)のエッセイ漫画『育児今昔物語』は、働きながらワンオペで家事と育児に奔走する母親の切実な葛藤を描いた作品だ。パートと在宅ワークをこなし、息つく暇もなく家庭を回すなかで限界を迎えた魚田さんが、夫に助けを求めたことから夫婦の大きな衝突が始まる。■ワンオペ育児と不平等の爆発『育児今昔物語』01