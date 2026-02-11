仕事はデキるし、発言はかっこいい…！中身がイケメンすぎる！【漫画】本作を読む夏野ばな菜(@NatsunoBanana)さんは、「ジャンプルーキー！」などで活躍する注目の漫画家だ。本作『アオハルがはじまる』は、初恋の相手から言われた「キモい」という言葉がトラウマとなり、「デブでオタク」と蔑まれてきた青年・青井春樹が、理不尽な現実に立ち向かう姿を描いている。■過去のトラウマと周囲の嘲笑アオハルがはじまる_P02アオハルが