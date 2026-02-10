01_告白(1)【漫画】本編を読む好きな子に呼び出された、高瀬。この状況は「告白」だよな？と思うものの、彼女は一向に告白してこない。好きを素直に言えない学生たちのやりとりに読者まで甘酸っぱい気持ちが伝播！恋愛のもだもだに胸キュンしながらも笑える4コマ学園ラブコメディ、若林稔弥(@sankakujougi)さんの「徒然チルドレン」をお届けしよう。■告白かと思ったら、逆ギレされました【漫画】本編を読む01_告白(2)01_告白(3)好