´Ú¹ñÈ¯¤Î¥·¥å¡¼¥ë·Ï¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¡×¤È¡¢À¤³¦10²¯¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¥²¡¼¥à¡ØPUBG MOBILE¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢2026Ç¯2·î1¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó°áÁõ¥»¥Ã¥È¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¯¤ó¤ÎPUBG MOBILEÆü¾ï¡×¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ØPUBG MOBILE¡Ù¤Ï¡¢ºÇÂç100¿Í¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¹­Âç¤Ê¥Þ¥Ã¥×¤ÇÉð´ï¤äÁõÈ÷¤ò½¸¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Î1¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÀï¤¤È´¤¯¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¥²¡¼¥à¡£¸«»öÀ¸¤­»Ä¤Ã¤¿¥×¥ì¥¤