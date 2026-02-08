大蛇のような姿の猫【漫画を読む】大蛇のような姿の猫だが…!?先日、『ネコ時々大蛇』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.5万人(2026年2月2日現在)、今回紹介する漫画も5万いいね(2026年2月2日現在)を超える人気漫画家だ。『ネコ時々大蛇』01棚の上で身体を横にして寛いでいるキュルガを発見。その姿はまるで大蛇の