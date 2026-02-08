【ネコ漫画】大蛇のような愛猫の姿に驚愕する飼い主!?「笑ってしまいましたｗ」などの共感コメントがSNSで多数
【漫画を読む】大蛇のような姿の猫だが…!?
先日、『ネコ時々大蛇』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.5万人(2026年2月2日現在)、今回紹介する漫画も5万いいね(2026年2月2日現在)を超える人気漫画家だ。
棚の上で身体を横にして寛いでいるキュルガを発見。その姿はまるで大蛇のようだと思うピーちゃん。暫くするとキュルガは身体を思い切り伸ばして、その場に座ってピーちゃんを見つめる。
猫に戻ったキュルガを見て、ほっとするピーちゃん。するとキュルガはまた姿勢を崩して、今度は毛づくろいを始める。キュルガの大きなしっぽが、ピーちゃんには大蛇のように見えるのであった。
キュルガのことが時々大蛇のように見えてしまうピーちゃん！漫画を読んだ読者からは「笑ってしまいましたｗ」「めっちゃわかる！！」などの共感コメントがいくつも寄せられている。
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。