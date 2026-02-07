子猫は可愛いのに、中のおじさんはこんな顔をしてる!!【漫画】本編を読むX(旧Twitter)で毎日23時半〜更新中のねこに転生したおじさん、通称「ねこおじ」。トラックに轢かれて転生したら、なんとかわいい子猫になっていた。前世のおじさんの残像(薄らしている)と子猫のゆるかわ(目がきゅるるん)が奏でるコメディにハマる人が続出し、日々、数万いいねが届くほど人気を集めている漫画だ。今回は、作者のやじま( @yajima_en)さんにコ