スターバックス コーヒーは2026年1月28日より、“極上のアフォガートフラペチーノ(R)体験”を追求した特別な一杯「カカオ エスプレッソ アフォガード フラペチーノ」(Tallサイズのみ/テイクアウト884円 イートイン900円)を提供中だ。【写真】バリスタが抽出し立てのエスプレッソを目の前で注いでくれる！“極上のアフォガートフラペチーノ体験”を追求した特別な一杯「カカオ エスプレッソ アフォガード フラペチーノ」登場！同商