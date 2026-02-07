ベルギー王室御用達のチョコレートブランド「ピエール マルコリーニ」。2026年は日本上陸25周年というアニバーサリーイヤーということで、「Merci de tout Cœur(心からありがとう)」をテーマにした新作チョコレートが登場した。【写真】マルコリーニが日本の「生チョコ」からインスピレーションを得て開発した「ガナッシュ ピュール 5個入り」日本上陸25周年の「ピエール マルコリーニ」■日本に着想を得た15種の新作チョコレ