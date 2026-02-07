ベルギー王室御用達のチョコレートブランド「ピエール マルコリーニ」。2026年は日本上陸25周年というアニバーサリーイヤーということで、「Merci de tout Cœur(心からありがとう)」をテーマにした新作チョコレートが登場した。

【写真】マルコリーニが日本の「生チョコ」からインスピレーションを得て開発した「ガナッシュ ピュール 5個入り」

日本上陸25周年の「ピエール マルコリーニ」


■日本に着想を得た15種の新作チョコレート

何度も来日経験があり、日本好きとしても知られるピエール マルコリーニさん


ショコラティエのピエール マルコリーニさんにとって日本は“大好きな国”のひとつ。これまで何度も来日し、日本の食材や食文化に触れ合い、多くの発見を重ねてきた。日本上陸25周年というアニバーサリーイヤーに、日本各地を巡り、生産者のもとを直接訪問。あらためて和の素材を見つめ直し、日本への深い感謝の想いを込めた特別なコレクションを発表した。

カカオ生産地ごとの個性や味わいを感じられる「グラン クリュ セレクション 7個入り」(3348円)


「セレクション」(7個入り3456円)は、3個入り、5個入り、10個入り、15個入り、25個入り、30個入りで展開


日本の柑橘を使った新フレーバーなどを詰め合わせた「コフレ クール」(5個入り2673円)


「タブレット(ショコラ オ レ)」(2916円)


ユズやアズキなど和の食材を使った新フレーバーも入った「コフレ ドゥ ココロ 6個入り」(3132円)


バレンタインシーズンからスタートする、アニバーサリーイヤーを祝う新商品の発売をはじめ、今年1年を通して感謝の気持ちを伝えるためのさまざまな体験を提供。ショコラティエとしてチョコレートを通して日本への感謝の想いを伝えてくれる。

佐賀県で出合った海苔もチョコレートの素材に


鹿児島県で出合ったのはほうじ茶


今回、日本酒、海苔、スダチ、ユズ、ほうじ茶、きな粉など、「世界を旅するショコラティエ」ピエール マルコリーニさんが選んだ、こだわりの日本食材を使用したチョコレートが15種新登場。ほかにも日本の「生チョコ」からインスピレーションを得て開発した「ガナッシュ ピュール」や、「レア ジャパニーズ ウイスキー」など、日本への想いをチョコレートで表現した商品を展開する。

日本各地を巡って生み出した特別なアソート「コフレ アニヴェルセール ヴァンサンカン ジャポン」(9個入り4968円)


「コフレ アニヴェルセール ヴァンサンカン ジャポン」(18個入り9720円)


また、日本上陸25周年を記念したスペシャルアソートも登場。日本のために作った「コフレ アニヴェルセール ヴァンサンカン ジャポン」は日本の食材を使用した粒を詰め合わせた特別なもので、ピエール マルコリーニさん本人が実際に産地を訪問して食材を選んでいる。

「パティスリー セレクション3個入り」


「パティスリー セレクション8個入り」


ほかにも、さまざまな企画を予定。1月に開設した公式LINEアカウントに登録した人限定に、スペシャルコンテンツの配信や今年後半により豊かな買い物体験ができる企画も。「ピエール マルコリーニ」の25周年のスペシャルな体験をぜひチェックしよう。

