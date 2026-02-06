これまでもさまざまなアニメとコラボしてきたスシローが、2026年2月4日〜23日(祝)に、『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』と初のコラボを実施！【写真】コラボ限定グッズ付き商品などが登場スシローと『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』が初コラボ■3月に原作第7部アニメの配信が決定【写真】コラボ限定グッズ付き商品などが登場『ジョジョの奇妙な冒険』は1987年に「週刊少年ジャンプ」で連載