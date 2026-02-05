山野荘の山野さん_p01【漫画】本作を読む主人公の美兎(みう)は、入院した祖母からある秘密を打ち明けられる。「実はばあちゃん、美兎に内緒にしとることがあっての――」。なんと祖母が経営しているシェアハウスの住人は、人間ではなく「神様」なのだという。夏野ばな菜さん(@NatsunoBanana)が描く漫画『山野荘の山野さん』は、そんな奇想天外な設定から始まるハートフル(？)コメディだ。山野荘の山野さん_p02山野荘の山野さん_p03