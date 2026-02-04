8年ぶりに再会した弟【漫画】本編を読む「私に弟がいた!!」主人公の恵(めぐむ)は家の押し入れで1枚の写真を見つける。その古びた写真には離婚した父と母、そして小さな自分と弟が写っていた。弟がいることに大喜びした恵は、写真の裏に記された住所を元に、弟に会いに行く。しかし、そこには悲惨な現実が待っていた…!!本作のタイトルは「毒のこども」。作者は、2017年冬期のゲッサン新人賞(小学館)や、2021年5月期の新世代サンデ