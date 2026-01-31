医師から説明を受けると、父の状態は予想以上に深刻だった。【漫画】本編を読む右耳難聴や子宮内膜症など、自身の体験をわかりやすくコミカルに描いてきたキクチさん(＠kkc_ayn)。母の自宅介護と看取りを描いたコミックエッセイ「20代、親を看取る。」は、同じ経験をした人や親の老いを意識し始めた世代から大きな反響を集め、2023年には書籍化された。母を見送ってから約2年後、今度は父が倒れる。コミックエッセイ「父が全裸で倒