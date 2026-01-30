八芳園が手がけた初のパティスリー「八芳園洋菓子店」(NEWoMan TAKANAWANorth1F)は、2026年1月29日から2月15日(日)まで、大丸東京店(東京都千代田区丸の内)の催事に初出店。通常商品とは異なるラインナップで詰め合わされた6個入りのボンボンショコラや通常の詰め合わせには含まれない2種を含む12個入りの「ボンボンショコラコンプリートBOX」ほか、店舗で人気の定番商品も登場する。【写真】ショコラティエがこだわり抜いたチ