八芳園初のパティスリー「八芳園洋菓子店」が大丸東京店の催事に初出店。人気のチョコを詰め合わせた限定セットも登場
八芳園が手がけた初のパティスリー「八芳園洋菓子店」(NEWoMan TAKANAWA North 1F)は、2026年1月29日から2月15日(日)まで、大丸東京店(東京都千代田区丸の内)の催事に初出店。通常商品とは異なるラインナップで詰め合わされた6個入りのボンボンショコラや通常の詰め合わせには含まれない2種を含む12個入りの「ボンボンショコラコンプリートBOX」ほか、店舗で人気の定番商品も登場する。
【写真】ショコラティエがこだわり抜いたチョコレートがラインナップ！「ボンボンショコラコンプリートBOX」(12個)※大丸東京店限定
■バレンタインに合わせた特別な詰め合わせ
2025年9月にNEWoMan TAKANAWA Northにオープンした八芳園洋菓子店は、東京・白金台で400年以上続く日本庭園として知られる八芳園初のパティスリー。オープン後初のバレンタインを迎えるにあたって、大丸東京店の催事への出店が決定した。自社店舗以外に八芳園洋菓子店の商品が登場するのは、今回が初めて。
催事で購入できるのは同店自慢のボンボンショコラやクラフト生チョコレートで、通常商品とは異なるラインナップで詰め合わされた6個入りのボンボンショコラと、通常の詰め合わせには含まれない2種を含む12個入りの「ボンボンショコラコンプリートBOX」が目玉。ほかでは手に入らない限定商品を手に入れるチャンスだ。
なお、定番のボンボンショコラの詰め合わせはNEWoMan TAKANAWAの店舗にて販売予定。2026年1月15日10時より、オンライン事前予約もスタートしている(店舗での受け取り限定)。
■特別な日を彩るボンボンショコラ
八芳園洋菓子店のショコラティエが厳選したカカオで仕⽴て、ひと粒ごとに趣向を凝らしたショコラの詰め合わせ「ボンボンショコラ」は、同店自慢のチョコレートギフト。
じっくりと⽕⼊れをしたアーモンドの⾹ばしさが際⽴つ「プラリネ アマンド」や、さわやかな⾹りのヴェルヴェーヌ(バーベナ)のジュレをラズベリーとミルクチョコレートガナッシュで包んだ「フランボワーズ」といった、多彩なショコラの味わいが満喫できる。
■ボンボンショコラ詰め合わせ内容
■ボンボンショコラコンプリートBOX(12個／5292円)※大丸東京店限定
グリオット ピスターシュ／パッション ジンジャー マンゴー／プラリネ アマンド／アプリコット アールグレイ／シトロン プラリネ／デュセシュ／ジャンドゥーヤ カフェ／セザム ホウジチャ／オランジュ／フランボワーズ／ハイカカオ／キャラメル
■ボンボンショコラ(6個／2700円)※大丸東京店限定
グリオット ピスターシュ／デュセシュ／キャラメル／セザム ホウジチャ／ オランジュ／ハイカカオ
■ボンボンショコラ(4個／1944円)
プラリネ アマンド／シトロン プラリネ／デュセシュ／フランボワーズ
■ボンボンショコラ(6個／2700円)
プラリネ アマンド／シトロン プラリネ／ジャンドゥーヤ カフェ／パッション ジンジャー マンゴー／アプリコット アールグレイ／フランボワーズ
■ボンボンショコラ(8個／3402円)
プラリネ アマンド／シトロン プラリネ／アプリコット アールグレイ／セザム ホウジチャ／オランジュ／ハイカカオ／フランボワーズ／キャラメル
■ボンボンショコラ(10個／3888円)
プラリネ アマンド／デュセシュ／グリオット ピスターシュ／パッション ジンジャー マンゴー／セザム ホウジチャ／アプリコット アールグレイ／フランボワーズ／オランジュ／キャラメル／ハイカカオ
※八芳園洋菓子店でのみ販売、大丸東京店では販売なし
■それぞれのショコラの味わいをチェック！
■グリオット ピスターシュ
最⾼品質のグリオットチェリーをゼリーに仕⽴て、ホワイトチョコレートのピスタチオガナッシュと合わせた贅沢なひと粒。
■パッション ジンジャー マンゴー
ミルキーなガナッシュの中に、パッションフルーツとマンゴーが入る。ほのかに⾹るフレッシュジンジャーが、さわやかなあと味を実現。
■プラリネ アマンド
あら挽きアーモンドとプラリネの⾷感をミルクチョコレートが包みこむ。じっくりと⽕⼊れしたアーモンドの⾹ばしさが際⽴つ。
■アプリコット アールグレイ
⾷感にこだわったアプリコットゼリーとアールグレイのガナッシュを合わせた、⾹りが魅力のチョコレート。隠し味のパッションフルーツが⽢酸っぱい余韻をプラス。
■シトロン プラリネ
味と⾹りを凝縮したレモンゼリーに、⾃家製アーモンドプラリネとミルクチョコレートが重なる。さわやかな酸味がたまらない！
■デュセシュ
焙煎ヘーゼルナッツ⾹るジャンドゥーヤにローストアーモンドとピスタチオを重ね、ミルクチョコレートで包んだひと粒。繊細な⾷感と芳じゅんな⾹りが広がる。
■ジャンドゥーヤ カフェ
ヘーゼルナッツペーストと砕いた薄焼きクッキー、ミルクチョコレートの相性は抜群。コーヒーの⾹りとサクサクとした⾷感が堪能できる。
■セザム ホウジチャ
ほうじ茶の⾹りと味わいを移した⽣クリームのガナッシュに⽩ごま＆⿊ごまをプラスした、⾹ばしくまろやかな和を感じるチョコレート。
■オランジュ
丁寧に仕込まれたオレンジジュレを、オレンジ⾵味のミルクチョコレートガナッシュで包んだ、さわやかな味わいの2層のチョコレート。
■フランボワーズ
さわやかな⾹りのヴェルヴェーヌ(バーベナ)のジュレを、ラズベリーとミルクチョコレートガナッシュで包んだ、香り豊かなひと粒。
■ハイカカオ
70％のハイカカオチョコレートを使⽤したガナッシュ。熟したチェリーを思わせる深い⾹りとコクが楽しめる、ほろ苦い⼤⼈の味わい。
■キャラメル
じっくり煮詰めた⾃家製キャラメルソースをガナッシュで包んだチョコレート。ダークチョコレートとミルクチョコレートで仕⽴てたなめらかな⼝溶けが楽しめる。
■香りとコクが際立つ生チョコにも注目！
■クラフト⽣チョコレート(9個入／2160円)
食材本来の個性を引き出したクラフトチョコレート。奥行きのある香りとコクをなめらかな口どけがチョコレートフリークを魅了する。
■「大丸東京店」催事概要
期間：2026年1月29日〜2月15日(日)
時間：10時〜20時
会場：東京都千代田区丸の内1-9-1 11階 催事場〈2026ショコラ プロムナード スペシャル会場〉
アクセス：JR「東京駅」八重洲北口改札を出てすぐ
■オンライン事前予約(店舗受け取り)について
予約可能商品：ボンボンショコラ 〈4個、6個(通常)、8個、10個入り〉、クラフト生チョコレート(9個入り)
受け取り期間：2026年2月2日(月)〜15日(日)
受け取り場所：NEWoMan TAKANAWA North 1F 「八芳園洋菓子店」
予約方法：予約専用ページにて申込み
※八芳園および「大丸東京店」での受け取りは不可
■八芳園洋菓子店について
2025年9月12日「NEWoMan TAKANAWA」に誕生した、八芳園初出店となるパティスリー。「刻を彩る洋菓子」をコンセプトに、パティシエの細やかな技と想いを込めた洋菓子で、日常に寄り添うおいしさを届ける。
＜八芳園洋菓子店＞
所在地：東京都港区高輪二丁目21番1号 ニュウマン高輪 North 1F
営業時間：10時〜20時
店休日：NEWoMan TAKANAWAの定休日に準ずる
アクセス：NEWoMan TAKANAWAまでJR「高輪ゲートウェイ駅」北口より徒歩1分、都営浅草線、京急本線「泉岳寺駅」A2出口より徒歩3分
■八芳園について
東京・白金台にて、江戸時代から続く広大な日本庭園と共に日本の美意識と文化を体現し、心地よい空間とおもてなしの心で、かけがえのない非日常体験を演出する総合プロデュース企業。婚礼・宴会事業に加え、国際会議や展示イベントなど多様化するMICE、地域プロモーション、レストラン運営、そして地域と共に価値を創出するエリアプロデュース事業など、多角的な事業を展開する。「日本を、美しく。」というパーパスのもと、日本の魅力を世界へと発信。
バレンタインに向けて特別なチョコレートを探しているなら、ぜひチェックしてみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
