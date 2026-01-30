福井県高浜町では2026年3月15日(日)まで、フグ料理がお得に食べられる「若狭ふぐお食事割引キャンペーン」を展開中。町内17店舗の民宿・飲食店で若狭フグ料理や宿泊プランを利用すると、1人2000円の割引を受けることができる。旬のフグならではの味わいと、若狭湾で受け継がれてきた食文化をお得に体験するチャンスだ。【写真】旬のふぐ料理をお得に味わえる「若狭ふぐキャンペーン」が開催中食材