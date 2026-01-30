最旬のフグを、お得に味わえる！「五作荘」など17店舗で若狭ふぐ料理の割引キャンペーンが開催中
福井県高浜町では2026年3月15日(日)まで、フグ料理がお得に食べられる「若狭ふぐお食事割引キャンペーン」を展開中。町内17店舗の民宿・飲食店で若狭フグ料理や宿泊プランを利用すると、1人2000円の割引を受けることができる。旬のフグならではの味わいと、若狭湾で受け継がれてきた食文化をお得に体験するチャンスだ。
【写真】旬のふぐ料理をお得に味わえる「若狭ふぐキャンペーン」が開催中
■今、一番おいしいフグに出合える旅へ
身が締まり、プリプリとした食感が特徴の「若狭ふぐ」発祥の地といわれる高浜町。1954年(昭和29年)ごろ、定置網に入ったトラフグを囲い網で育てたことが始まりとされ、以来、同地では上質な若狭ふぐを使った食文化が育まれてきた。
町内の養殖場で育つ新鮮そのものの若狭ふぐを用いたてっさ(刺身)やてっちり(フグ鍋)は、同町のフグ料理の代表格。ほか、唐揚げや焼きフグ、時期によっては白子まで、幅広いフグ料理が堪能できる。
■若狭ふぐお食事割引キャンペーン概要
宿泊、日帰りを問わず、割引価格で若狭ふぐ料理を味わえるお得な内容。キャンペーン参加前に、公式サイトで参加店舗や実施要項を確認しよう。
期間：実施中〜2026年3月15日(日)
参加店舗：17店舗
内容：一人5000円以上の食事または宿泊で2000円割引
上限：1グループ8人まで
■数々の賞に輝いた五作荘の名品「福珠」とは
対象店舗のひとつ「五作荘」は、若狭ふぐの名店。独自の“蓄養”という手法で育てた天然トラフグを使い、年間を通して高品質なフグ料理を提供している。
五作荘を語るうえで欠かせない品が、先代・今井五作さんが開発したフグの卵巣の粕漬け。完成までに3年間を要する貴重なひと品だ。
この粕漬け作りの技を継承し、現代の食ニーズに合わせて再構築した「福珠(ふくじゅ)」を生み出したのが、元教員であるひ孫・今井悠介さん。
ごまフグの卵巣を用いてほぐした状態で商品化された品で、酒の肴はもちろん、ご飯のとも、クリームチーズとのペアリング、パスタの味付けなど、自由に楽しむことができる。
■2025年度にも多くの認定や賞を獲得
五作荘の福寿は「HAQTSUYA PRESENTS ふるさと納税AWARD2025」大賞をはじめ、2025年度にさまざまな認定や賞を獲得。味わい、歴史ストーリー、高付加価値化、SDGsなどの観点において、多くの審査員、シェフや料理人、バイヤーなどから高い評価を得た。
・HAQTSUYA PRESENTS ふるさと納税AWARD2025／大賞
・FOOD SHIFT セレクション／優秀賞
・buyer’sroom AWARD 2025／審査員特別賞
・第13回料理マスターズブランド／認定
・全国推奨観光土産品／認定
・食べるJAPAN「美味アワード2026」／認定
［ふぐ料理五作荘］
所在地：福井県大飯郡高浜町和田131-16-1
電話：0770-72-0164
もうひとつの名物グルメ・越前ガニも今が旬。2大美食がそろい踏みする冬の高浜町に、足を運んでみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】旬のふぐ料理をお得に味わえる「若狭ふぐキャンペーン」が開催中
■今、一番おいしいフグに出合える旅へ
身が締まり、プリプリとした食感が特徴の「若狭ふぐ」発祥の地といわれる高浜町。1954年(昭和29年)ごろ、定置網に入ったトラフグを囲い網で育てたことが始まりとされ、以来、同地では上質な若狭ふぐを使った食文化が育まれてきた。
町内の養殖場で育つ新鮮そのものの若狭ふぐを用いたてっさ(刺身)やてっちり(フグ鍋)は、同町のフグ料理の代表格。ほか、唐揚げや焼きフグ、時期によっては白子まで、幅広いフグ料理が堪能できる。
■若狭ふぐお食事割引キャンペーン概要
宿泊、日帰りを問わず、割引価格で若狭ふぐ料理を味わえるお得な内容。キャンペーン参加前に、公式サイトで参加店舗や実施要項を確認しよう。
期間：実施中〜2026年3月15日(日)
参加店舗：17店舗
内容：一人5000円以上の食事または宿泊で2000円割引
上限：1グループ8人まで
■数々の賞に輝いた五作荘の名品「福珠」とは
対象店舗のひとつ「五作荘」は、若狭ふぐの名店。独自の“蓄養”という手法で育てた天然トラフグを使い、年間を通して高品質なフグ料理を提供している。
五作荘を語るうえで欠かせない品が、先代・今井五作さんが開発したフグの卵巣の粕漬け。完成までに3年間を要する貴重なひと品だ。
この粕漬け作りの技を継承し、現代の食ニーズに合わせて再構築した「福珠(ふくじゅ)」を生み出したのが、元教員であるひ孫・今井悠介さん。
ごまフグの卵巣を用いてほぐした状態で商品化された品で、酒の肴はもちろん、ご飯のとも、クリームチーズとのペアリング、パスタの味付けなど、自由に楽しむことができる。
■2025年度にも多くの認定や賞を獲得
五作荘の福寿は「HAQTSUYA PRESENTS ふるさと納税AWARD2025」大賞をはじめ、2025年度にさまざまな認定や賞を獲得。味わい、歴史ストーリー、高付加価値化、SDGsなどの観点において、多くの審査員、シェフや料理人、バイヤーなどから高い評価を得た。
・HAQTSUYA PRESENTS ふるさと納税AWARD2025／大賞
・FOOD SHIFT セレクション／優秀賞
・buyer’sroom AWARD 2025／審査員特別賞
・第13回料理マスターズブランド／認定
・全国推奨観光土産品／認定
・食べるJAPAN「美味アワード2026」／認定
［ふぐ料理五作荘］
所在地：福井県大飯郡高浜町和田131-16-1
電話：0770-72-0164
もうひとつの名物グルメ・越前ガニも今が旬。2大美食がそろい踏みする冬の高浜町に、足を運んでみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。