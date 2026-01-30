「父が全裸で倒れてた。」カバー【漫画】本編を読む右耳難聴や子宮内膜症など、自身の体験をわかりやすくコミカルな漫画で描いてきたキクチさん(kkc_ayn)。なかでも、母親の自宅介護と看取りを描いた『20代、親を看取る。』は大きな反響を呼び、2023年に書籍化された。その続編ともいえる『父が全裸で倒れてた。』は、母を看取ってから約2年後、今度は父が病に倒れてしまう物語だ。一人っ子として頼れる家族がいないなか、さまざま