物販・カフェ・ワークショップを複合した、「セサミストリート」のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」から、バレンタインらしいスイートな甘さにストリートライクな遊び心を効かせたアパレルアイテムや雑貨、バレンタイン限定カフェメニューなどが登場した。これらは、「セサミストリートマーケット」の池袋サンシャイン店、アーバンドック ららぽーと豊洲店、2025年12月にオープンした阪神梅田本店と、オフィシャ