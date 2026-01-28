【セサミストリートマーケット】バレンタインコレクションは大きなハート×キャラのアートに胸キュンッ
物販・カフェ・ワークショップを複合した、「セサミストリート」のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」から、バレンタインらしいスイートな甘さにストリートライクな遊び心を効かせたアパレルアイテムや雑貨、バレンタイン限定カフェメニューなどが登場した。これらは、「セサミストリートマーケット」の池袋サンシャイン店、アーバンドック ららぽーと豊洲店、2025年12月にオープンした阪神梅田本店と、オフィシャルオンラインストアで2026年1月29日(木)より販売される(オンラインストアは同日12時から)。
【画像】かわいい！バレンタインコレクションのアイテムやカフェメニュー
今年のバレンタインコレクションテーマは「BIG HUGS, BIG HEARTS -SESAME STREET MARKET VALENTINE’S DAY-」。
同コレクションでは、大きめのハートモチーフ、ヴィンテージムードたっぷりのブランドロゴに、エルモ、クッキーモンスター、ゾーイのオリジナルアートをプラス。どこか懐かしくも新鮮なデザインのアイテムを展開する。
ラインナップは、ロンTやTシャツ、ニットキャップといったストリートカジュアルな着こなしを楽しめるアパレルをはじめ、ポーチやチャーム、メッセージカードなど。「バレンタイン発泡プリントロンT」(各6820円)や、「バレンタインTシャツ」(大人各5940円/キッズ各4620円)は、ぷっくりとした質感が特徴の発泡プリントも見どころの1つとなっている。
また、バレンタインのギフトには、A4対応と大きめサイズのかわいい「ポーチ」(各3190円)や、コロンとしたフォルムのハートモチーフがポイントとなった「シリコンチャーム」(各2310円)、オリジナルアートをそのままかたどった「ダイカットメッセージカード」(各495円)がぴったり！贈り物とともに、大切な人へ想いを届けてみてはいかが？
■ハートモチーフのドーナツも！カフェメニューも見逃せない
カフェでは、今回のバレンタインコレクションのメインアートをイメージしたハートモチーフのドーナツ「ハートドーナツ」(各360円)が販売される。フレーバーは、ストロベリー×レモネードのさわやかな酸味が広がる「ベリーピンク」、ストロベリー×ホワイトチョコレートの優しい甘さが魅力の「ホワイトピンク」、ミルクティー×キャラメルクランチを合わせた、ザクザク食感が楽しい「チョコチップ」の全3種が登場。この3種を詰め合わせた「バレンタインドーナツBOX」(1080円)も用意されているので、“冬の手土産”としてGETしよう。
そのほか、エルモそっくりなビジュアルが目を引くインパクト抜群の「エルモ ベリーシェイク」(1250円)や、寒い季節に心もほっと温まる「エルモ ホットチョコレート」(750円)、限定デザインの「バレンタインキャラクターラテ」(各650円)なども登場。バレンタイン気分を盛り上げるカフェメニューが豊富にそろうカフェでも、とっておきの一日を過ごしてほしい。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Sesame Workshop
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
