物販・カフェ・ワークショップを複合した、「セサミストリート」のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」から、バレンタインらしいスイートな甘さにストリートライクな遊び心を効かせたアパレルアイテムや雑貨、バレンタイン限定カフェメニューなどが登場した。これらは、「セサミストリートマーケット」の池袋サンシャイン店、アーバンドック ららぽーと豊洲店、2025年12月にオープンした阪神梅田本店と、オフィシャルオンラインストアで2026年1月29日(木)より販売される(オンラインストアは同日12時から)。

バレンタインコレクションを展開するセサミストリートマーケット


今年のバレンタインコレクションテーマは「BIG HUGS, BIG HEARTS -SESAME STREET MARKET VALENTINE’S DAY-」。

同コレクションでは、大きめのハートモチーフ、ヴィンテージムードたっぷりのブランドロゴに、エルモ、クッキーモンスター、ゾーイのオリジナルアートをプラス。どこか懐かしくも新鮮なデザインのアイテムを展開する。

ラインナップは、ロンTやTシャツ、ニットキャップといったストリートカジュアルな着こなしを楽しめるアパレルをはじめ、ポーチやチャーム、メッセージカードなど。「バレンタイン発泡プリントロンT」(各6820円)や、「バレンタインTシャツ」(大人各5940円/キッズ各4620円)は、ぷっくりとした質感が特徴の発泡プリントも見どころの1つとなっている。

「バレンタイン発泡プリントロンT」。(左上より時計回り)「ライトブルー(クッキーモンスター)」、「ライトピンク(ゾーイ)」、「ホワイト(エルモ)」で展開。ヴィンテージムードたっぷりのブランドロゴが大胆にあしらわれている


袖口には、キャラクターのワンポイント刺しゅうがさりげなく入っている


「バレンタインTシャツ」。(左より時計回り)「レッド(エルモ)」、「ブルー(クッキーモンスター)」、「ピンク(ゾーイ)」


サイズ展開はキッズ120、大人M, L。フロントのオリジナルアートに注目！親子や家族でおそろいはもちろん、色違いのリンクコーディネートも楽しめるアイテムだ


シンプルながらも存在感のある一枚！


また、バレンタインのギフトには、A4対応と大きめサイズのかわいい「ポーチ」(各3190円)や、コロンとしたフォルムのハートモチーフがポイントとなった「シリコンチャーム」(各2310円)、オリジナルアートをそのままかたどった「ダイカットメッセージカード」(各495円)がぴったり！贈り物とともに、大切な人へ想いを届けてみてはいかが？

ギフトにもおすすめのフラットな「ポーチ」。キャッチーなオリジナルアートが大胆にあしらわれている


「シリコンチャーム」は、動く度に揺れるハートやキャラクターのモチーフがかわいい！


「ダイカットメッセージカード」は、少し大きめのサイズ感で、お部屋に飾っても楽しめるデザインに仕上げられている


アパレルから雑貨まで豊富にそろう同コレクション。エルモ、ゾーイ、クッキーモンスターのデザインが施された「ビーニー」(各4950円)もコーデの幅を広げてくれる


「ビーニー」は、同シリーズのロンTやTシャツとコーディネートしてもOK！


ビビッドなカラーリングと柔らかな被り心地が魅力！フロントにはヴィンテージムード漂うブランドロゴとキャラクターのワンポイントが刺しゅうされている


ビーニー1つでこなれたカジュアルコーデに！


カラフルなストライプ柄が目を引く「ソックス」(2310円)も登場


■ハートモチーフのドーナツも！カフェメニューも見逃せない

バレンタイン限定カフェメニューも登場！


カフェでは、今回のバレンタインコレクションのメインアートをイメージしたハートモチーフのドーナツ「ハートドーナツ」(各360円)が販売される。フレーバーは、ストロベリー×レモネードのさわやかな酸味が広がる「ベリーピンク」、ストロベリー×ホワイトチョコレートの優しい甘さが魅力の「ホワイトピンク」、ミルクティー×キャラメルクランチを合わせた、ザクザク食感が楽しい「チョコチップ」の全3種が登場。この3種を詰め合わせた「バレンタインドーナツBOX」(1080円)も用意されているので、“冬の手土産”としてGETしよう。

「ハートドーナツ」。(左より時計回り)「チョコチップ」、「ホワイトピンク」、「ベリーピンク」


3種のフレーバーを一度に堪能できる、贅沢なセット「バレンタインドーナツBOX」


そのほか、エルモそっくりなビジュアルが目を引くインパクト抜群の「エルモ ベリーシェイク」(1250円)や、寒い季節に心もほっと温まる「エルモ ホットチョコレート」(750円)、限定デザインの「バレンタインキャラクターラテ」(各650円)なども登場。バレンタイン気分を盛り上げるカフェメニューが豊富にそろうカフェでも、とっておきの一日を過ごしてほしい。

「エルモ ベリーシェイク」。フランボワーズシャーベットをベースに、バニラアイスを浮かべた。ラズベリーピューレたっぷりのホイップと、エルモを表現するチョコがポイント！


「エルモ ホットチョコレート」。ダイナーマグの上にはチョコでコーティングしたパイをのせ、さらにその上にたっぷりのホイップとエルモの顔チョコをトッピング！


「バレンタインキャラクターラテ」。今回のバレンタインコレクションのオリジナルアートを描いた限定デザイン！


(C)2026 Sesame Workshop