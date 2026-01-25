英雄として戦いの日々に身を捧げた男。「私はまだ、救い足りない…」と無念を抱えながら倒れた彼は、貴族の少女・アリスに転生を遂げていた。一度は心臓が止まったほど病弱な少女の体では、英雄の動きや力を振るえるのはわずかな時間のみ。それでも「救済者」として、助けの手を差し伸べるべく立ち上がった！『令嬢アリスの英雄譚 〜貴族の少女に転生した英雄はやがて最強となり人々を救うため無双する〜』を最初から読む病弱な少