「少しの違いでこんなに違う」目的別・黒白タートル冬の装いの軸となる黒と白のタートル。出番が多いからこそ、こだわりたいのは「目的」に合った選び分け。「体の線を拾わないハリ感」や「重ねても響かない透け感」など、なりたい姿から逆算すれば、選ぶべき1枚はおのずと決まる。着膨れせずスマートに整う、質感と形の正解リスト。（体の線はカバーしたい）密着感をおさえた「直線を描ける適度なハリ」黒リブタートルニット／LE