『原因は、俺…？』45-1【漫画を読む】「2人目はいつの予定なの!?」と聞く伯母だが…!?ぺ子さん(@pntmaster)がSNSで発表した『原因は、俺…？』は、フォロワーの実体験をもとに描かれた注目作だ。 不妊治療の末に娘を授かった夫婦が、久しぶりに親戚の集まりに参加した際のエピソードには、現代における不妊治療への理解と、依然として残る無理解が混在している。■「いい時代になった」叔父の言葉の重み45-245-3『原因は、俺…？