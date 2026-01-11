「2人目はいつ？」「治療するなら早めにね」親戚の集まり→悪気ゼロの無神経な言葉に絶望…！不妊治療の大変さはなぜ伝わらないのか【作者に聞く】
【漫画を読む】「2人目はいつの予定なの!?」と聞く伯母だが…!?
ぺ子さん(@pntmaster)がSNSで発表した『原因は、俺…？』は、フォロワーの実体験をもとに描かれた注目作だ。 不妊治療の末に娘を授かった夫婦が、久しぶりに親戚の集まりに参加した際のエピソードには、現代における不妊治療への理解と、依然として残る無理解が混在している。
■「いい時代になった」叔父の言葉の重み
■悪気のない「2人目攻撃」への対処法
しかし、理解ある人ばかりではない。叔父の妹である伯母は、えーいちに「2人目はいつの予定なの？」と無邪気に問いかける。 不妊治療の事実を伝えると、一時は「大変だったわね」と申し訳なさそうにするものの、すぐに笑顔で「また治療するなら早めによね！」と言い放つ。 治療の過酷さをどれだけ伝えても、経験のない相手には「次も頑張ればできる」と軽く受け止められてしまう現実。そのたびにえーいちは、2人目を望めない自身の体に負い目を感じてしまう。 そんな夫を救ったのは、妻のしょうこの一言だった。 「一人っ子がかわいそうなんて時代遅れ！たっぷり愛情かけて育てるんだから」 この妻でなければ不妊治療は乗り越えられなかったと、えーいちは深く感謝する。
■経験がなくても「寄り添う」ことはできる
不妊治療の経験がある作者のぺ子さんは、本作を通じて「男性には男性ならではの葛藤や、周囲からの反応の違いがある」と気づいたという。 不妊治療の苦労は、経験者でなければ真に理解することは難しいかもしれない。ぺ子さんも「経験のないことをわからないのは自然なこと」と語る。 しかし、だからこそ「大変なんだな」と受け止め、ただ寄り添う気持ちを持つことが大切だと訴える。 デリカシーのない言葉に傷つくこともあるが、理解しようとしてくれる人の存在が救いになる。本作は、そんな人間関係の難しさと温かさを同時に教えてくれる。
取材協力：ぺ子(@pntmaster)
