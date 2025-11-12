◆前回までのあらすじ2年半付き合った彼女と別れてニューヨーク駐在に挑む商社マン成瀬遥斗（28）。マンハッタンで新しい出会いを求め、あるランニングサークルに参加することにした。そこでマヤという女性と出会い…。▶前回：「あなたとは結婚できない」将来有望な28歳商社マンのプロポーズを、バッサリと断った彼女の本音とは？Vol.2モデル・マヤとのデート「Hey, nice run today.」土曜日の朝9時。セントラルパークの芝