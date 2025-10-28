結婚するか、しないか。子どもを持つか、持たないか。キャリアを追い続けるか、それとも手放すか。私たちは、人生の岐路に立つたびに選択を重ねてきた。女性の場合、ライフステージに応じて人間関係も変化していく。同じ境遇の人と親しくなることもあるが、それは一時的なつながりにすぎないことも多い。何にも左右されない“女の友情”は、本当に存在するのだろうか。それとも――友情にも「賞味期限」があるのだろうか。「友情の