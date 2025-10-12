秋の風物詩、お月見が終わったら、季節はいよいよハロウィン。今年の10月31日は金曜日とあって、パーティーを楽しむ方も多いのでは？そんな時のお持たせにもぴったりな“コワ可愛い”ドーナツが、クリスピー・クリーム・ドーナツから新発売されます。秋の味覚を代表する“いも”“栗”“かぼちゃ”のドーナツが、モンスターに変身しているそう!! 期間限定で、人気の味が大変身!!