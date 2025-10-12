【クリスピー・クリーム・ドーナツ】秋のドーナツがモンスターに変身？！コワ可愛い新作登場

秋の風物詩、お月見が終わったら、季節はいよいよハロウィン。今年の10月31日は金曜日とあって、パーティーを楽しむ方も多いのでは？そんな時のお持たせにもぴったりな“コワ可愛い”ドーナツが、クリスピー・クリーム・ドーナツから新発売されます。秋の味覚を代表する“いも”“栗”“かぼちゃ”のドーナツが、モンスターに変身しているそう!!

秋といえば“いも”“栗”“かぼちゃ”。クリスピー・クリーム・ドーナツでは、一足先に「Autumn」シリーズとして「スイートポテト」「モンブラン」「パンプキンプディング」を発売し、すでに大人気です。

「Autumn」シリーズ

秋の味覚狩りを楽しむ感覚で、ほっこりカラーの可愛いドーナツを味わえると話題の「Autumn」ですが、そろそろ終売の時期を迎えています。

でも大丈夫!!なんと、その｢Autumn」ドーナツたちが、今度はコワ可愛い｢ハロウィンドーナツ」に変身して登場します!!

３種の“秋の味覚モンスター”

10月8日から登場したのが、「スイート ポテト ゴースト」「モンブラン クリーム モンスター」「キャラメル パンプキン ジャック」の3種類。

紫いもコーティングの夜空に浮かぶのは、スイートポテト風味の可愛らしいゴースト。

上品なマロンクリームの上には、ビターチョコの大きな口に、ホワイトチョコの目玉がギョロリ!!

そしてまろやかなキャラメルカスタードを包むのは、ハロウィンの主役、ジャックオランタンが♪どれもどこかおどけ顔で、コワ可愛いさがたまりません!!

さらに、3種の限定ドーナツに加え、定番ドーナツ「チョコ スプリンクル」「チョコ グレーズド」もハロウィンの装いに。

ハロウィンカラーのスプリンクルやクモの巣の模様で、ハロウィン気分を盛り上げてくれそうです。

ハロウィン ミニ ボックス ハーフ(10個)

大人数のパーティーで出すなら、こちらも可愛く変身した「ミニドーナツ」をみんなでシェアするのもおすすめですね!!

言ってみよう！『Trick or Treat』

ハロウィン ダズン ハーフ(6個)

さらに、ダズンボックスを1点以上購入し、店頭で「Trick or Treat！」と伝えると、『オリジナル・グレーズド®』が1つもらえるキャンペーンも実施中です。

こちらは10月25日から10月31日の期間限定ですから、パーティーの準備をするついでに、自分も食べて楽しみましょう♪

今年のハロウィンも、クリスピー・クリーム・ドーナツは欠かせなさそうです!!ぜひみんなで楽しんでくださいね。

『Trick or Treat キャンペーン』詳細

【対象期間】 2025年10月25日(土)～10月31日(金)

【対象者】ダズンボックスを1点以上お買い上げのお客様で、店頭で「Trick or Treat」とお伝えいただいた方

【提供商品】『オリジナル・グレーズド®』おひとつプレゼント

【対象店舗】 クリスピー・クリーム･ドーナツ 全店舗（イベント・催事店舗を除く）

*数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。