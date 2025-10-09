Tシャツよりも品がよく、パリッとしたシャツほどかしこまりすぎない。そんな心地よさと洗練さが同居したやわらかな風合いのシャツに注目。中でも普通すぎない凝った見た目をつくる、フォルム、柄、丈の長さに絞ってアイテムをピックアップ。「ブラウスのように」目を惹くデザインフォルムたっぷりと仕込んだギャザーやそれとないスタイルアップがかなうディティールなど。普遍的なシャツとはまた違ったよさで惹きつけるアイテム。