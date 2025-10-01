【牡牛座】 2025年 10月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。10月のあなたの運勢は?牡牛座（4/20~5/20）【KEY TO GOOD LUCK】新しい本や講座で知識を広げること【LUCKY COLOR】マスタードイエロー月末が分岐点。「現状維持」が好機を逃します自分の殻を破り、新しい世界へと飛び出す最高の舞台。学び、発信、遠出。あなたの好奇心が向かう先に、これまでの延長線上ではない未知の可能性が広がっていくでしょう。特